В Грузии заявили о разочаровании в своих западных партнерах

Грузия разочаровалась в своих западных партнерах, поэтому будет менять свой вектор развития. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии