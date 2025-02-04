Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Грузии заявили о разочаровании в своих западных партнерах

В Грузии заявили о разочаровании в своих западных партнерах

Грузия разочаровалась в своих западных партнерах, поэтому будет менять свой вектор развития. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

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