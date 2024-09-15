Большая группа российских войск приняла участие в учениях «Океан-2024»

Личный состав Пограничной службы ФСБ РФ, Министерства внутренних дел и Росгвардии совместно с подразделениями Министерства обороны приняли участие в учениях «Океан-2024», сообщает 15 сентября пресс-служба Министерства обороны РФ.
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