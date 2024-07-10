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Biden Campaign Fundraising Takes a Major Hit

“President Joe Biden’s campaign has already suffered a major slowdown in donations and officials are bracing for a seismic fundraising hit, with the fallout from a debate nearly two weeks ago taking a sizable toll on operations,” NBC News reports.

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