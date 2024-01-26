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Лучшие маникюрные ножницы для ногтей и кутикулы: топ-10

Лучшие маникюрные ножницы для ногтей и кутикулы: топ-10

Каждая женщина, которую заботит свой внешний вид, знает, что ухоженные руки – ее визитная карточка. При встрече люди всегда смотрят на руки – желая произвести хорошее впечатление, например, при устройстве на работу в престижную компанию за ними нужно ухаживать.

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