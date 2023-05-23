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Тимофей Мозгов: «Йокич — мастер спорта международного класса»

Чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов признался, что остался доволен победой «Денвера» над «Лейкерс» в финале Западной конференции (4-0) и назвал сербского центрового «Наггетс» Николу Йокича «мастером спорта международного класса».

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