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В России ответили на сообщения о возможности лишения США права проводить Олимпийские игры

В России ответили на сообщения о возможности лишения США права проводить Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на сообщения о том, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах из-за «закона Родченкова» и дела китайских пловцов.

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