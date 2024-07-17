В России ответили на сообщения о возможности лишения США права проводить Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на сообщения о том, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах из-за «закона Родченкова» и дела китайских пловцов.