В Татарстане увеличивается число предпринимателей малого и среднего бизнеса

В Республике Татарстан наблюдается рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам 2024 года и первого квартала 2025-го в регионе зафиксирован стабильный прирост участников МСП.
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