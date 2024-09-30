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Преимущества гражданства Израиля: почему стоит стать гражданином этой страны

Преимущества гражданства Израиля: почему стоит стать гражданином этой страны

Гражданство Израиля предоставляет множество преимуществ и возможностей для своих обладателей. Эта страна, расположенная на перекрестке Европы, Азии и Африки, является одной из самых динамично развивающихся и инновационных в мире.

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