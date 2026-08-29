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Культурология.рф

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История и археология: Кто такие присыпуши, почему на Руси боялись смерти младенцев и как наказывали матерей, которые не уследили за собственным ребенком

История и археология: Кто такие присыпуши, почему на Руси боялись смерти младенцев и как наказывали матерей, которые не уследили за собственным ребенком

Смерть на Руси, по сути, была обыденностью. Крестьяне относились к этому спокойно, как к неизбежному.

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