Офис президента Украины дал указание депутатским группам ратифицировать соглашение с США

Кабинет министров Украины в пятницу, 2 мая, предложил Верховной раде ратифицировать соглашение между правительствами Украины и Соединённых Штатов о создании совместного инвестиционного фонда восстановления, известное также как соглашение о полезных ископаемых.
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