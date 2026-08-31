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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» арендует Сарра у «Тоттенхэма» за 2 млн евро. Выкуп за 28 млн евро станет обязательным в случае выхода в ЛЧ или ЛЕ при 50% сыгранных матчей

«Ювентус» договорился с « Тоттенхэмом » о трансфере Папа Матара Сарра , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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