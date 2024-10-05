Трамп: Израилю не следует запрещать атаковать иранские ядерные объекты

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки и участник президентской гонки Дональд Трамп раскритиковал действующие власти за то, что те не хотят позволять израильским Вооружённым силам по ядерным объектам на иранской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии