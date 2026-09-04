Металлургическая промышленность стала самой высокооплачиваемой сферой в Забайкальском крае

Аналитики Авито Работы изучили зарплатные предложения в различных отраслях и составили рейтинг самых высокооплачиваемых сфер деятельности по итогам июня–августа 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ «Мастер-план — эт...
- А «Кукурузники» вме...
- Девяти мигрантам ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым