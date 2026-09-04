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Металлургическая промышленность стала самой высокооплачиваемой сферой в Забайкальском крае

Металлургическая промышленность стала самой высокооплачиваемой сферой в Забайкальском крае

Аналитики Авито Работы изучили зарплатные предложения в различных отраслях и составили рейтинг самых высокооплачиваемых сфер деятельности по итогам июня–августа 2026 года.

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