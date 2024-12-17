Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта Кириллова

Минобороны РФ назвало генерал-лейтенанта Кириллова выдающимся военачальником Министерство обороны России выразило соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.
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