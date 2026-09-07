Свадьба Алексея Кравченко и Надежды Борисовой спустя 20 лет отношений

Алексей Кравченко и Надежда Борисова познакомились больше 20 лет назад. Несмотря на крепкие отношения, пара не спешила скрепить союз узами брака.
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