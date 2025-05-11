Apple готовит нового бюджетного хитмейкера iPhone 17e

После неоднозначного старта iPhone 16e, который сначала вызвал волну насмешек из-за названия и внешней простоты, а затем неожиданно стал одним из самых популярных смартфонов на рынке, Apple решила не отказываться от удачной идеи.
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