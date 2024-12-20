Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области

Генеральный директор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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