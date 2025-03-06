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За рулем

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Из программы автошкол предложили убрать курс по оказанию первой помощи

Из программы автошкол предложили убрать курс по оказанию первой помощи

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Александр Холодов напомнил, что закон, где прописаны основы оказания первой помощи при ДТП разрешает водителям помогать пострадавшим при наличии соответствующих навыков.

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