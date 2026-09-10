McDonald''s сократит меню на Украине из-за перебоев с поставками

Сеть McDonald''s на Украине вынуждена временно сократить ассортимент меню в некоторых ресторанах из-за перебоев в поставках продуктов, вызванных частыми воздушными тревогами.
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