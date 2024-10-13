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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бардзальи об игре с Бонуччи и Кьеллини :«Мы много дали итальянскому и европейскому футболу. Сейчас защитники смотрят на соперника издалека, мы располагались выше»

Экс-игрок отреагировал на суждение, что их трио стало одними из лучших защитников в истории. «Я считаю, что мы много дали как итальянскому, так и европейскому футболу.

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