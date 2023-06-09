Уничтожение ЗРК «Пэтриот» в Киеве и удары ракетами ЗРК С-200 по Белгородской области. Каховка-2023 (2 статьи)

Уничтожение ЗРК «Пэтриот» в Киеве и удары ракетами ЗРК С-200 по Белгородской области: оптимизм и пессимизм в отношении возможностей российской разведки Изображение «НПО Лавочкина» В начале проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине у автора сложилось мнение о том, что у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) существуют определённые проблемы в части эффективного обнаружения объектов для нанесения эффективных ударов высокоточным оружием (ВТО) большой дальности, а также корректной оценки результатов нанесения этих ударов.
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