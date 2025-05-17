Проект создания новой структуры PACCO направлен за рубеж для консультаций

Проект создания новой структуры PACCO, путем слияния Антикоррупционной прокуратуры с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), был направлен европейским партнерам для консультаций.
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