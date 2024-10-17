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Из российских аптек начал пропадать самый популярный аналог «Оземпика»

Из российских аптек начал пропадать самый популярный аналог «Оземпика»

Российские аптеки на фоне повышенного спроса столкнулись с нехваткой препарата «Семавик» — самого популярного отечественного аналога датского «Оземпика», который используется в качестве средства для снижения массы тела.

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