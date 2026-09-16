AP: в Уганде и Южном Судане участились нападения на вызывателей дождя

В Уганде и Южном Судане избивают и убивают традиционных вызывателей дождя, если засуха продолжается или ливни уничтожают урожай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Посол рассказал, ...
- Предвыборные «под...
- Исинбаева ответил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым