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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге впервые доходы в добывающей отрасли превысили зарплаты нефтяников

В Санкт-Петербурге впервые доходы в добывающей отрасли превысили зарплаты нефтяников

Сумма достигла 107 тысяч рублей По данным аналитиков hh.ru, на которые ссылается Piter.TV, средняя зарплата в добывающей отрасли достигла 107 тысяч рублей, что позволяет местным жителям получать больше, чем нефтяникам.

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