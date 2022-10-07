Планы почти на 7 млрд долларов: в американской армии озаботились борьбой с климатическими изменениями

Американское военное ведомство намерено реализовать пятилетнюю программу борьбы с климатическими изменениями стоимостью почти 7 млрд долларов, если точнее - 6,8 миллиарда.
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