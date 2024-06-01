Запад собирает "Великую армию"

Политнавигатор «Для недопущения поражения Украины Запад ударит по Туле» – Живов Удары маломощными ядерными зарядами по Украине приведут лишь к тому, что Запад получит повод передать Киеву тактические ядерные бомбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии