Ространснадзор проверит водный транспорт в Азово-Черноморском бассейне

Внеплановую проверку безопасности объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна проведет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), 26 марта сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.
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