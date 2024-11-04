Колин Ву рассказал подробности о преимуществах технологии блокчейна XION

Платформа XION, поддерживаемая крупной инвесткомпанией Multicoin, представляет собой блокчейн первого уровня (L1) ориентированный на упрощение взаимодействия с приложениями Web3 через механизм абстракции цепочек.
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