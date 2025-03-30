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Юрий Нестеренко: Поздравляю всех мусульман Крыма с праздником Ураза-Байрам!

Юрий Нестеренко: Поздравляю всех мусульман Крыма с праздником Ураза-Байрам!

Поздравляю всех мусульман Крыма с праздником Ураза-Байрам!Пусть этот светлый день наполнит ваши сердца радостью, миром и благодатью, а все добрые дела, совершенные в священный месяц Рамадан, будут приняты.

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