Юрий Нестеренко: Поздравляю всех мусульман Крыма с праздником Ураза-Байрам!

Поздравляю всех мусульман Крыма с праздником Ураза-Байрам!Пусть этот светлый день наполнит ваши сердца радостью, миром и благодатью, а все добрые дела, совершенные в священный месяц Рамадан, будут приняты.
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