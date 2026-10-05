Лианозовский парк приглашает детей на творческие мастер-классы

С 5 по 9 октября в Лианозовском парке пройдёт серия бесплатных мастер-классов «Мои первые каникулы». Приглашаются ребята от 5 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Москвичи выбрали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым