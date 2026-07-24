Проект «Играй, как Факел!» из Ноябрьска вошел в сборник лучших практик России

Проект из Ноябрьска «Играй, как Факел!» получил признание на всероссийском уровне. Инициатива Александра Сегбатова и Владислава Тракслера заняла третье место в конкурсе «100 успешных практик в сфере укрепления общественного здоровья», сообщили в «Максе» городской администрации.