Проект «Играй, как Факел!» из Ноябрьска вошел в сборник лучших практик России

Проект из Ноябрьска «Играй, как Факел!» получил признание на всероссийском уровне. Инициатива Александра Сегбатова и Владислава Тракслера заняла третье место в конкурсе «100 успешных практик в сфере укрепления общественного здоровья», сообщили в «Максе» городской администрации.
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