ФРС США снова снизила процентную ставку. Обзор финансового рынка от 7 ноября

Центральный банк США второй раз за год пошел на смягчение денежно-кредитной политики. До сентября ФРС держала ставку на максимальных более чем за 20 лет значенияхВалютаКурс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 7 ноября.