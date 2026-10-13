БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О чем на самом деле говорят военное технологическое противостояние России и Украины

О чем на самом деле говорят военное технологическое противостояние России и Украины

Зацикленность на текущих событиях, формируемая сводками с поля боя, сообщениями об ударах по инфраструктуре часто заставляет нас упускать из виду глобальные исторические и геополитические процессы.

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