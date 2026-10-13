О чем на самом деле говорят военное технологическое противостояние России и Украины

Зацикленность на текущих событиях, формируемая сводками с поля боя, сообщениями об ударах по инфраструктуре часто заставляет нас упускать из виду глобальные исторические и геополитические процессы.
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