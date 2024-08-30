В Новосибирской области сотрудники полиции и общественники приняли участие в акции «Каникулы с Общественным советом»  

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Болотнинскому району Вероника Евсюкова совместно с членом Общественного совета при Отделе Александром Бедаревым посетили воспитанников районную детско-юношескую спортивную школу «Темп».