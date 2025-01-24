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СВО: цель российских ударов по Украине – капитуляция противника

СВО: цель российских ударов по Украине – капитуляция противника

На исходе третьего года боевых действий цели российской СВО на Украине остаются неизменными. Вооруженные силы РФ продолжают эффективно уничтожать живую силу, боевую технику и другие объекты противника, отмечет военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

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