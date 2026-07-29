Москва предупреждала страны Европы о невозможности контролировать действия киевского режима. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интерес итальянской мафии к закупке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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