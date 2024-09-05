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Дубинский раскритиковал смену правительства Зеленского на фоне военных неудач

Дубинский раскритиковал смену правительства Зеленского на фоне военных неудач

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене, выразил мнение, что смена кабинета министров Владимиром Зеленским не несет конкретной цели и происходит на фоне военных неудач в Покровске (ранее Красноармейск).

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