Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене, выразил мнение, что смена кабинета министров Владимиром Зеленским не несет конкретной цели и происходит на фоне военных неудач в Покровске (ранее Красноармейск).
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