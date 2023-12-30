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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ и вызвал вратаря Шеппарда из «Херши»

Нападающий провел четыре матча в этом сезоне НХЛ, не отметившись результативными действиями. «Кэпиталс» также вызвали голкипера Хантера Шеппарда из «Херши».

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