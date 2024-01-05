Китайская газета называет криптовалюту коррупционным каналом и призывает принять суровые меры

Крупная газета Китая China’s Legal Daily, специализирующаяся на юридических вопросах и распространяющаяся как внутри страны, так и за ее пределами, призвала к борьбе с коррупцией, использующей криптовалюту и другие формы электронных платежей.
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