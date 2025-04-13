Бесчинство фанатов Паши Техника: на похоронах вели себя как безумные, а потом вымазали стену Цоя. Поклонники певца ответили достойно Ольга БезродняяВ Москве на Арбате поклонники Паши Техника испоганили знаменитую стену Цоя, оставив свои надписи сверху.
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