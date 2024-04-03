Артиллерийские подразделения группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» разгромили опорники боевиков ВС киевского режима на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения, позволив штурмовым отрядам начать наступление.
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