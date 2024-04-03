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МО РФ: Артиллерия помогла продвижению ВС РФ на авдеевском участке

МО РФ: Артиллерия помогла продвижению ВС РФ на авдеевском участке

Артиллерийские подразделения группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» разгромили опорники боевиков ВС киевского режима на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения, позволив штурмовым отрядам начать наступление.

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