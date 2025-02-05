Пассажиров признали потерпевшими: Airbus-320 исчез с поля под Новосибирском

На борту в момент ЧП находилось 167 человек и шесть членов экипажа. Никто в итоге не пострадал. Когда Airbus A320, сменив курс на Новосибирск, в итоге приземлился в 200 километрах от Толмачёво, все покидали борт по надувным трапам, затем шли по полю и уже позже поездом были доставлены к месту назначения.