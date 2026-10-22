Что больше всего любит национально сознательный украинский патриот? Он любит панствовать. Панствование (панування) — это самое его обожаемое состояние души и тела.
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