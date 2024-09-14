Эпохальное событие в России

Тимофеев Николай В Петербурге произошло событие которое имеет для государства Российского можно сказать так эпохальное значение, там был отмечен юбилей 300-летие перенесения мощей — в этот день в 1724 году в Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского.