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«Бавария» хочет сохранить Шупо-Мотинга и обсудит с ним новый контракт. Форвард забивает в 6 матчах подряд

«Бавария» хочет продлить контракт с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом. Как пишет журналист Фабрицио Романо, в ближайшие месяцы с 33-летним нападающим обсудят условия нового контракта.

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