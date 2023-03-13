Павловский: "Решение КС по языку - проявление юридического абсурда"

Решение Конституционного суда, которым Декларация о независимости Молдовы, в которой упоминается «румынский язык», была поставлена выше Конституции страны, является проявлением юридического абсурда и элементарной юридической некомпетентности.
Решение Конституционного суда, которым Декларация о независимости Молдовы, в которой упоминается «румынский язык», была поставлена выше Конституции страны, является проявлением юридического абсурда и элементарной юридической некомпетентности.
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