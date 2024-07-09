Dead Rising Deluxe Remaster вернет лицензионную музыку оригинальной игры Когда через па...

Dead Rising Deluxe Remaster вернет лицензионную музыку оригинальной игрыКогда через пару месяцев выйдет Dead Rising Deluxe Remaster, в классической игре Capcom про истребление зомби появится множество улучшений: от улучшенной визуальной составляющей и обновленных технологий до улучшения качества жизни и многого другого.