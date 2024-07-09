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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Dead Rising Deluxe Remaster вернет лицензионную музыку оригинальной игры Когда через па...

Dead Rising Deluxe Remaster вернет лицензионную музыку оригинальной игры Когда через па...

Dead Rising Deluxe Remaster вернет лицензионную музыку оригинальной игрыКогда через пару месяцев выйдет Dead Rising Deluxe Remaster, в классической игре Capcom про истребление зомби появится множество улучшений: от улучшенной визуальной составляющей и обновленных технологий до улучшения качества жизни и многого другого.

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