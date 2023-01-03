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Командование НАТО запросило у Залужного данные о количестве потерь ВСУ под Сватово и Кременной

Командование НАТО запросило у Залужного данные о количестве потерь ВСУ под Сватово и Кременной

Появились сообщения о том, что командование НАТО, которое активно участвует в планировании военных операций на Украине, запросило у главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного данные о количестве украинских потерь под Сватово и Кременной.

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