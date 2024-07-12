Более 20 стран НАТО подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной

Находясь в столице Соединенных Штатов, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил, что более 20 стран-членов НАТО подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.
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